Нов голем скок на цената на горивата – бензинот за 7, дизелот поскапува за 6,5 денари

Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука со која малопродажните цени на нафтените деривати се зголемуваат во просек за 8,98 проценти.
Согласно Методологијата за формирање на цените, бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98, како и Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), поскапуваат за 7 денари по литар во однос на цените утврдени на 9 март 2026 година.
Со ова, новата цена на:
ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 86,50 денари за литар,
ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 88,50 денари за литар,
Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 89,50 денари за литар.
Цената на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 6,50 денари по литар и ќе се продава по 92,00 денари за литар.
Мазутот М-1 НС поскапува за 4,867 денари по килограм, со што новата цена изнесува 47,453 денари за килограм.