16.03.2026
Нов голем скок на цената на горивата – бензинот за 7, дизелот поскапува за 6,5 денари

16.03.2026

Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука со која малопродажните цени на нафтените деривати се зголемуваат во просек за 8,98 проценти.

Согласно Методологијата за формирање на цените, бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98, како и Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), поскапуваат за 7 денари по литар во однос на цените утврдени на 9 март 2026 година.

Со ова, новата цена на:

ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 86,50 денари за литар,
ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 88,50 денари за литар,
Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 89,50 денари за литар.

Цената на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 6,50 денари по литар и ќе се продава по 92,00 денари за литар.

Мазутот М-1 НС поскапува за 4,867 денари по килограм, со што новата цена изнесува 47,453 денари за килограм.

Поврзани вести

Економија  | 15.03.2026
Утре ќе се одлучува дали горивата ќе имаат нова цена
Економија  | 13.03.2026
Мицкоски: Очекувам во текот на денот намалување на нафтените деривати за 2,5 денари по литар
Економија  | 10.03.2026
Цените на горивата кај нас, и по поскапувањето, меѓу најниските во регионот и Европа
﻿