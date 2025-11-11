 Skip to main content
ЕУ ќе формира нова разузнавачка агенција под водство на Урсула фон дер Лајен

Европската комисија започна со формирање нова разузнавачка агенција под водство на претседателката Урсула фон дер Лајен, во обид да се подобри употребата на информациите собрани од националните шпионски агенции, објави денес „Фајненшл тајмс“.

Единицата, која ќе се формира во рамките на секретаријатот на Комисијата, планира да регрутира службеници од целата разузнавачка заедница на ЕУ и да собира информации за заеднички цели, објави весникот, цитирајќи четири лица запознаени со плановите.

Ројтерс забележува дека не бил во можност веднаш да ја потврди информацијата.

