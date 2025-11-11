Нова провокација: Бугарски здруженија најавуваат дека ќе делат маици „Бугарија“ во средни училишта во Скопје

Фејсбук страницата „Историски податоци за Македонија“ најавува дека ќе се делат маици „Бугарија“ во училишта низ Скопје. Oва е уште една провокација од страна на здруженија или медиуми поддржани од источниот сосед.

Дури и најавуваат во кои училишта ќе започне испораката.

1.Боро Петрушевски” – бул. „Александар Македонски“ број 26 Б.

2. Средно училиште на Град Скопје “Браќа Миладиновци” – ул. Бранко Заревски бр.110.

3. Средно училиште на Град Скопје “Васил Антевски – Дрен” – ул. „Вера Јоциќ“ б.б., Кисела Вода.

4. Средно училиште на Град Скопје “Лазар Танев” – ул. „Стрезово“ бр.3, Карпош.