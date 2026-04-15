ЕК предлага воведување на апликација за проверка на возраста на корисниците на интернет

Европската комисија денеска предложи во Европска Унија да се воведе единствена апликација за проверка на возраста на корисниците на интернет.

Претседателката на ЕК, Урсула фон дер Лајен наведе дека нова апликација ќе биде со отворен код, нема да содржи никакви лични информации, нема да дозволи следење на корисниците и ќе може да се користи во сите земји во светот.

Таа посочи дека децата на интернет треба да бидат побезбедни.

– Интернетот им дава на децата одлични можности да учат за светот и животот, но знаеме дека со овие придобивки доаѓаат и закани. Безбедноста на децата на интернет е загрижувачка, истакна Лајен.

Според неа, едно од шест деца е жртва на онлајн малтретирање, а едно од осум малтретирало друго дете на интернет.