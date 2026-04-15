15.04.2026
Среда, 15 април 2026
Трамп не е загрижен за поразот на Орбан: „Петер Маѓар е добар човек“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не е загрижен поради изборниот пораз на неговиот долгогодишен сојузник Виктор Орбан во Унгарија и изрази позитивно мислење за новоизбраниот премиер Петер Маѓар.

Во изјава за „Еј-би-си њуз“, Трамп истакна дека верува оти Маѓар успешно ќе ја извршува функцијата.

Мислам дека новиот човек ќе заврши добра работа – тој е добар човек – рече Трамп.

Тој додаде дека не е сигурен дали неговото лично присуство во кампањата би ја променило ситуацијата, имајќи предвид дека наместо него, во Унгарија беше испратен потпретседателот Џеј Ди Венс.

Според Трамп, Орбан во еден момент веќе „значително заостанувал“ зад својот противник. Иако претседателот на САД минатата недела имаше кус говор на предизборен собир во Унгарија преку телефонска врска, тој напомена дека не бил целосно вклучен во овој изборен циклус, иако сè уште го смета Орбан за „добар човек“.

Виктор Орбан ја изгуби власта по 16 години управување, откако унгарските гласачи во рекорден број ја поддржаа проевропската опција на Петер Маѓар, лидерот на десниот центар.

Извор: МИА

Поврзани вести

Свет  | 15.04.2026
Најавени серија гласања во Сенатот за ограничување на воените овластувања на Трамп
Свет  | 15.04.2026
Трамп мисли дека војната во Иран е „многу блиску до крајот“
Свет  | 14.04.2026
Трамп: Во следните два дена се можни преговори со Иран