24.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 февруари 2026
Британските пратеници изгласаа објавување на доверливи документи поврзани со поранешниот принц Ендру

Свет

24.02.2026

Долниот дом на британскиот парламент денеска одобри објавувањето на документите поврзани со именувањето на поранешниот британски принц Ендру за трговски претставник – позиција што ја држеше една деценија, за време на која е осомничен дека му пренесувал владини информации на покојниот американски финансиер и осуден сексуален престапник Џефри Епстин.

Но, не е познато кога документите ќе бидат објавени. Поранешниот принц Ендру минатата недела беше приведен под сомнение дека ја злоупотребил службената положба. Тој е ослободен без обвинение, а продолжува истрагата против него.

Предлогот беше поднесен од лидерот на Либералните демократи Ед Дејви.

Во многу погледи ова е првиот вистински глобален скандал: од Белата куќа и Силиконската долина до Осло и Париз, но тоа е и длабоко британски скандал, кој допира до врвот на британската елита, истакна Дејви на отворањето на дебатата.

Помладиот брат на кралот Чарлс III, на кого минатата година му беа одземени титулите поради откритија за неговите врски со Епстин. Тој сега е познат како Ендру Маунтбатен-Виндзор.

Дебатата во британскиот парламент уследи по одлуката на Министерството за правда на САД да објави милиони страници документи поврзани со Епстин, кои откриваат како финансиерот користел меѓународна мрежа од богати, познати пријатели за да стекне влијание и сексуално да експлоатира млади жени.

