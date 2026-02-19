 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Уапсен поранешниот принц Ендру Маунтбатен Виндзор, заврши со лисици на неговиот роденден

Свет

19.02.2026

Ендру Маунтбатен Виндзор, поранешниот британски принц, беше уапсен утрово на имотот Сандрингам, а беа објавени првите фотографии и видеа од апсењето.

Поранешниот принц Ендру беше уапсен од полицијата на неговиот 66 роденден роденден. Полицијата објави дека поранешниот принц Ендру е уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција.

Портпаролот изјави дека полицајците ја претресуваат куќата во Норфолк, како и онаа во која живеел со години.

Апсењето на Ендру беше откриено денес околу еден час откако полицијата беше видена во Сандрингам. Шест полициски џипови го опколија имотот на кралот Чарлс во Норфолк веднаш по 8 часот наутро.

Минувачите рекоа дека групата од осум лица била во цивилна облека, „но изгледало како да се полицајци“.

Поранешниот принц Ендру Маунтбатен-Виндзор денес наполни 66 години откако му беа одземени сите титули и беше исфрлен од замокот Виндзор поради неговата врска со Џефри Епштајн, а полицијата беше видена во Сандрингем.

Поврзани вести

Хроника  | 02.02.2026
Уапсен возач: Летал со 139 км на час на место каде е дозволено 60
Свет  | 01.02.2026
Британскиот премиер се огласи по објавите за принцот Ендру во документите за Епштајн
Хроника  | 30.12.2025
Уапсен возачот кој во Чаир со автомобил удри во дете и избега
﻿