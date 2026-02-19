Уапсен поранешниот принц Ендру Маунтбатен Виндзор, заврши со лисици на неговиот роденден

Ендру Маунтбатен Виндзор, поранешниот британски принц, беше уапсен утрово на имотот Сандрингам, а беа објавени првите фотографии и видеа од апсењето.

Поранешниот принц Ендру беше уапсен од полицијата на неговиот 66 роденден роденден. Полицијата објави дека поранешниот принц Ендру е уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција.

Портпаролот изјави дека полицајците ја претресуваат куќата во Норфолк, како и онаа во која живеел со години.

Апсењето на Ендру беше откриено денес околу еден час откако полицијата беше видена во Сандрингам. Шест полициски џипови го опколија имотот на кралот Чарлс во Норфолк веднаш по 8 часот наутро.

Минувачите рекоа дека групата од осум лица била во цивилна облека, „но изгледало како да се полицајци“.

Поранешниот принц Ендру Маунтбатен-Виндзор денес наполни 66 години откако му беа одземени сите титули и беше исфрлен од замокот Виндзор поради неговата врска со Џефри Епштајн, а полицијата беше видена во Сандрингем.