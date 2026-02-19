Зеленски: Ако се сретнам со Путин, ќе разговарам за брзо завршување на војната, а не за историја

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека ако се сретне со рускиот претседател Владимир Путин, нема да води историски дебати, туку ќе разговара за брзо завршување на војната.

Постои безбедносен проблем. Против нас се води голема војна. Тоа се нашите животи. Единственото за што сакам да разговарам со него, според моето мислење, е дека мораме успешно да го решиме ова. Мислам дека бргу ќе ја завршиме оваа војна. Затоа сакам да разговарам само за такви работи – наведе Зеленски во интервју со британскиот новинар Пирс Морган.

Зеленски нагласи дека не се потребни „сите тие историски приказни за да заврши војната и да се премине на дипломатија“.