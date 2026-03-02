Азиската берза во црвено: Најголема загуба имаат овие компании, цената на нафтата расте

Акциите на авиокомпаниите ги предводат загубите во Азија денеска, бидејќи прекините во воздушниот простор на Блискиот Исток и затворањето на аеродромите ги нарушија патничките пазари, додека повисоките цени на нафтата ги зголемија акциите на енергетските компании поради ескалацијата на конфликтот во Иран.

Сингапур ерлајнс падна за повеќе од 6 проценти, забрзувајќи го падот во секторот. Јапонските ANA и JAL паднаа за над 4 проценти, додека хонгконшкиот Cathay Pacific падна за 3,63 проценти. Австралиските Kvantas и тајванскиот Eva Air исто така паднаа за повеќе од 4%, бидејќи инвеститорите ги оценија повисоките трошоци за гориво и оперативните прекини.

Фјучерсите за нафта исто така пораснаа, бидејќи конфликтот меѓу САД и Израел со Иран се интензивираше по смртта на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи.

Претседателот Доналд Трамп во неделата изјави дека борбените операции во Иран ќе продолжат откако беа убиени тројца американски војници.

Фјучерсите за нафта првично скокнаа за 8 проценти пред да ги намалат добивките на околу 4 проценти. Фјучерсите за West Texas Intermediate последен пат се тргуваа по цена од 69,68 долари, додека суровата нафта од типот Брент беше 76,13 долари за барел. Фјучерсите за злато скокнаа за 2,3% бидејќи инвеститорите се насочија кон глобалното безбедно засолниште.

Акциите за енергетика во Азија пораснаа поради повисоките цени на суровата нафта. Woodside Energy во Австралија, Inpex во Јапонија добија дури 5 проценти, додека China National Offshore Oil Corporation во Хонг Конг пораснаа за повеќе од 3 проценти.

Акциите на одбранбената компанија во регионот исто така пораснаа, иако поскромно. Јапонските Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries и IHI пораснаа за 0,47% и над 2%, соодветно. Сингапурскиот ST Engineering порасна за 3 проценти.

Другите големи азиски акции за одбранбена индустрија не се тргуваа во понеделник бидејќи пазарите во Јужна Кореја беа затворени поради национален празник.