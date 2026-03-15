Пад на светските берзи: Главните индекси во минус

Голем број водечки светски берзански индекси забележаа пад на тргувањето на 13 март, што укажува на зголемена претпазливост кај инвеститорите на глобалните финансиски пазари.

Американскиот индустриски индекс Dow Jones Industrial Average заврши на ниво од 46.558,47 поени, што претставува пад од 119,38 поени или 0,26 проценти. Поширокиот пазарен индекс S&P 500 се намали за 40,43 поени, односно 0,61 процент и затвори на 6.632,19 поени.

Технолошкиот индекс Nasdaq Composite забележа најголем пад меѓу водечките американски индекси, намалувајќи се за 206,62 поени или 0,93 проценти, при што тргувањето го заврши на 22.105,36 поени.

Индексот на помалите компании Russell 2000 (Small Cap 2000) исто така се намали, за 8,94 поени или 0,36 проценти, на 2.480,05 поени.

На пазарот на волатилност, индексот CBOE Volatility Index (VIX), кој често се нарекува „индекс на стравот“, се намали за 0,37 проценти и изнесуваше 27,19 поени.

Пад беше забележан и на канадскиот берзански индекс S&P/TSX Composite Index, кој изгуби 298,67 поени или 0,91 процент и се спушти на 32.541,93 поени.

Во Латинска Америка, бразилскиот индекс Bovespa падна за 1.631 поен или 0,91 процент, додека мексиканскиот S&P/BMV IPC се намали за 436,90 поени или 0,66 проценти.

Глобалниот индекс MSCI World Index, кој ги следи акциите на развиените пазари ширум светот, забележа пад од 0,76 проценти и изнесуваше 4.329,54 поени.

Во Европа, германскиот берзански индекс DAX исто така беше во минус, намалувајќи се за 142,36 поени или 0,60 проценти, на 23.447,29 поени.

Аналитичарите посочуваат дека нестабилноста на финансиските пазари е поврзана со геополитичките тензии и неизвесноста на глобалната економија, што ги прави инвеститорите повнимателни при носењето одлуки.