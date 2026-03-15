Трамп: Последната личност од која ни треба помош против Иран е Зеленски

Американскиот претседател, Доналд Трамп, изјави дека не му е потребна помош од Украина во борбата против иранските беспилотни летала на Блискиот Исток.

„Последната личност од која ни треба помош е Зеленски“, рече Трамп во интервју за Ен-Би-Си Њуз.

Трамп не потврди ниту негираше дали САД ја прифатиле помошта од Украина со технологијата за пресретнување беспилотни летала.

Тој, исто така, остро го критикуваше украинскиот претседател Володимир Зеленски, велејќи дека е многу потешко со него да се постигне договор отколку со рускиот претседател Владимир Путин во врска со напорите за завршување на војната во Украина.

Коментарите на Трамп следеа по критиките од светските лидери откако САД ги ублажија санкциите за руската нафта во обид да ги ублажат растечките глобални цени на нафтата.

„Изненаден сум што Зеленски не сака да склучи договор. Кажете му на Зеленски да склучи договор, бидејќи Путин е подготвен за договор. Многу е потешко да се преговара со Зеленски“, рече Трамп.

Коментирајќи ја одлуката за укинување на некои санкции против руската нафта во време кога цените на нафтата брзо растат, американскиот претседател рече: „Сакам светот да има нафта. Сакам да имам нафта“.

Тој додаде дека санкциите воведени по руската инвазија на Украина во 2022 година „ќе бидат вратени штом ќе помине кризата“.

Претходно, украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека земјите од Блискиот Исток побарале од Киев да го сподели своето искуство во пресретнувањето на иранските беспилотни летала „Шахед“ за време на руските напади.

„Затоа веќе испративме групи експерти во три земји“, додаде Зеленски.(МИА)