Иран објави дека е погоден кабинетот на Нетанјаху: Неговата судбина во моментов е непозната?

Иран утрово изврши напад во кој беше погодена канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, а неговата судбина во моментов е непозната, објави Иранската револуционерна гарда.

За време на десеттиот бран од операцијата „Вистинско ветување 4“, канцеларијата на премиерот на овој криминален режим, како и локацијата на командантот на воздухопловните сили на овој режим, беа цел на ракетите „Хејбар“, според соопштението објавено од иранската државна телевизија и радио.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда објави дека е извршен ракетен напад врз израелскиот владин комплекс во Тел Авив, врз безбедносните и воените центри во Хаифа и врз Источен Ерусалим.

Десеттиот бран од операцијата „Искрено ветување 4“ отвори огромна противпожарна порта кон окупираните територии со ракетниот маневар Хајбер. Целни напади врз израелскиот владин кампус во Тел Авив, напади врз воените и безбедносните центри во Хаифа и напади врз Источен Ерусалим беа некои од целите на десеттиот бран. Претходно, предупредивме за проширување на планот за напад врз базите и окупираните територии на непријателите агресори и објавивме дека сирените во Израел никогаш нема да престанат, се вели во соопштението на ИРГК.

Исто така, Револуционерната гарда тврди дека ја погодила резиденцијата на командантот на израелските воздухопловни сили.

Досега, израелската страна не коментираше за оваа ситуација.

Неколку часа пред оваа вест, телевизиската мрежа Ал Џезира изјави дека Нетанјаху е мртов, но оваа вест беше повлечена кратко по објавувањето.