Стотици илјади патници се блокирани низ целиот свет, откажани уште 100 летови поради војната во Иран, ваков хаос немало од ковид-пандемијата

Стотици илјади патници се блокирани низ целиот свет откако клучните воздушни центри на Блискиот Исток беа затворени по нападите на САД и Израел врз Иран. Уште 100 летови беа откажани во понеделник, со што се прошири хаосот во глобалниот воздушен сообраќај и се влошија работите за патниците. Ова е најлошиот удар врз авијацијата од пандемијата Ковид-19, пишува The Guardian.

Главните аеродроми на Блискиот Исток, вклучувајќи го и Дубаи, најпрометниот меѓународен центар во светот, беа затворени трет ден по ред. Според платформата за следење на летови FlightAware, речиси 2.800 летови беа откажани во саботата и 3.156 во неделата. Само во раните утрински часови во понеделник, веќе беа откажани 1.239 летови. Emirates од Дубаи, Etihad Airways од Абу Даби и Qatar Airways од Доха откажаа стотици летови, додека други превозници како Air India, исто така, ги суспендираа услугите во регионот.

Според страницата за следење летови Flightradar24, воздушниот простор над Иран, Ирак, Кувајт, Израел, Бахреин, ОАЕ и Катар остана во голема мера празен во понеделник.

Последиците се чувствуваат далеку над Блискиот Исток, со патници заглавени на дестинации од Бали до Франкфурт. Конфликтот се прошири и во Либан, каде што Израел изврши воздушни напади откако Хезболах испука ракети, затворајќи голем дел од воздушниот простор на регионот. Дополнително на проблемот е што екипажите и пилотите сега се расфрлани низ целиот свет, што го отежнува продолжувањето на летовите откако ќе се отвори воздушниот простор.