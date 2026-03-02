 Skip to main content
02.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 март 2026
Неделник

Израел тврди дека ликвидирал високи функционери на иранското разузнавање во операцијата „Рикачки лав“

Свет

02.03.2026

Израелските одбранбени сили (IDF) соопштија дека во почетната фаза од операцијата „Рикачки лав“ биле елиминирани високи членови на иранското Министерство за разузнавање, како и дека бил извршен напад врз седиштето на институцијата во Техеран.

Според објавата на IDF на социјалната мрежа X, во нападот бил убиен Сајед Јахја Хамиди, заменик-министер за разузнавање задолжен за „израелски прашања“, кој, како што се наведува, раководел со активности насочени кон еврејски и западни цели, како и кон противници на режимот во Иран и во странство.

Меѓу ликвидираните, според израелската страна, е и Џалал Пур Хосеин, кој ја предводел дивизијата за шпионажа во рамки на министерството.

Израелската армија наведува дека нападите биле изведени врз основа на „прецизни разузнавачки информации“, а освен поединечните цели, погодено било и седиштето на Министерството за разузнавање во главниот град на Иран.

Поврзани вести

Свет  | 02.03.2026
ИРГК: Иран изврши целен напад врз израелски владин кампус
Свет  | 01.03.2026
Ирански медиуми: САД и Израел нападнаа болница во Техеран
Свет  | 01.03.2026
Министерот за надворешни на Оман: Иран се согласи на „нула залихи со збогатен ураниум“, а следниот ден беше нападнат од Израел и САД
﻿