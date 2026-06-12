Ако спиевте и не гледавте: Јужна Кореја ја совлада Чешка

Во вториот натпревар од воведното коло во Групата А на Светското првенство, фудбалерите на Јужна Кореја ја совладаа Чешка со 2-1 во мексиканскиот град Запопан.

Чешка, која се врати на Светското првенство по пауза од дваесет години, ја издржа доминацијата на Јужна Кореја во првото полувреме, и дојде во водство во 59. минута со голот на Ладислав Крејчи.

Само осум минути подоцна, Јужна Кореја го израмни резултатот со голот на Хванг Ин-Бом.

Чесите постигнаа гол во 77. минута за 2-1, но погодокот на Соучек беше поништен поради офсајд.

Десет минути пред крајот на натпреварот, Јужна Кореја дојде до резултатски пресврт кога Хјвон Гју Ох од непосредна близина го совлада чешкиот голман.

До крајот на натпреварот, Чешка имаше две одлични шанси, но Хложек и Садилек биеја непрецизно.