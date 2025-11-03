Апокалиптични сцени по земјотресот во Авганистан: Најмалку 20 загинати и стотици повредени

Во разорниот земјотрес со јачина од 6,3 степени по Рихтер што доцна синоќа го погоди североисточниот авганистански град Мазар-е Шариф, загинаа најмалку 20 луѓе, а стотици се повредени, соопштија властите, пренесува Ројтерс.

Геолошкиот завод на САД (USGS) соопшти дека земјотресот се случил на длабочина од 28 км во близина на Мазар-е Шариф, град со околу 523.000 жители.

„Вкупно 150 повредени и 20 мртви лица се пријавени до утрово и се префрлени во здравствени центри“, изјави за Ројтерс Самим Џојанда, портпарол на здравствените служби во Саманган, планинска северна покраина во близина на Мазар-е Шариф.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

Бројот на жртви е базиран на болничките извештаи собрани до понеделник наутро, додаде тој.

USGS издаде портокалово предупредување на својот PAGER систем, автоматизиран систем кој дава информации за влијанието на земјотресот, што укажува дека „веројатни се значителни жртви и дека катастрофата е потенцијално широко распространета“.

A 6.3 magnitude earthquake has struck northern Afghanistan, killing at least 20 people and injuring hundreds. Authorities warn the death toll could rise as rescue efforts continue in Balkh and Samangan provinces. pic.twitter.com/OYEMyZdCZZ — Intel Net (@IntelNet0) November 3, 2025

Земјотресот уништи дел од светото место Мазар-и-Шариф, изјави Хаџи Заид, портпарол на покраината Балх, мислејќи на Сината џамија. Националната агенција за катастрофи соопшти дека извештаите за жртвите и штетите ќе бидат објавени подоцна.

Ројтерс не можеше веднаш да го потврди обемот на штетата од земјотресот.