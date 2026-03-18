Ако премногу ја следите војната во Иран можете да побудалите

18.03.2026

Преголемото следење на вестите за војната во Иран може да предизвика сериозни психички нарушувања, предупредуваат експертите. Последиците по менталното здравје може да бидат губење на емпатијата и сочуство кон жртвите и отупеност за губење на човечки животи. Еден од синдромите е PTSP.

Што е синдром PTSP

Посттрауматското стресно растројство е ментално растројство кое може да се појави по изложување на застрашувачки, опасен, заканувачки стресен настан. Луѓето кои ги имаат овие искуства може да страдаат од проблеми како што се постојана преокупација со трауматскиот настан и негово повторно доживување додека се будни или за време на спиење, напнатост и возбуда, чувство на несигурност, повлекување и избегнување на потсетувања на трауматскиот настан. Жалбите предизвикуваат значително субјективно страдање и оштетување на функционирањето во различни области од животот 

