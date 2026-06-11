Општина Карпош доделува по 100.000 денари за семејствата на загинатите на обиколницата

Во рамки на 14-та седница со одлука на Советот на општина Карпош, локалната самоуправа им доделува еднократна парична помош на четири семејства, чии најблиски членови загинаа во сообраќајната несреќа на скопската обиколница, која се случи кон крајот на минатиот месец.

Општина Карпош изрази искрено жалење за овој трагичен настан и како израз на солидарност кон семејствата, им доделува парична помош во износ од 100.000 денари за секое починато лице.

Во тешката несреќа животот го загуби оперскиот пејач Ристе Велков (51) кој загина заедно со својот син Адам Велков (20), како и неговите другари Марко Ѓорѓиевски (20) и Петар Миланов (20).

Трагедијата се случи откако камион ја проби заштитната ограда на скопската обиколница и заврши во спротивниот правец, удирајќи директно во автомобилот со кој управувал Ристе, по што возилото се запалило.

Со оваа финансиска поддршка локалната самоуправа има за цел барем делумно да им излезе во пресрет на погодените семејства во овие исклучително тешки моменти.