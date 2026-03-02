 Skip to main content
02.03.2026
Понеделник, 2 март 2026
Посебен режим на сообраќај во Скопје поради посетата на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте

02.03.2026

На 03.03.2026 година (вторник), во официјална посета на Република Македонија ќе престојува генералниот секретар на НАТО, Н.Е. г. Марк Руте, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи.

Поради посетата, Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за воспоставување посебен режим на сообраќај во централното градско подрачје на Град Скопје.

СВР Скопје апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите и насоките што ќе ги даваат полициските службеници, со цел безбедно и непречено одвивање на сообраќајот.

