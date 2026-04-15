По седум месеци повторно гори Вардариште

Од граѓанската иницијатива „Стоп за Вардариште“ попладнево информираа дека по седум месеци повторно гори депонијата Вардариште.
Ова е последно предупредување од наша страна, велат од граѓанската иницијатива.
Оттаму бараат итна реакција од надлежните институции и враќање на полициското присуство на депонијата.
Доколку не се испочитува договореното, не се стави целосен крај на загадувањето што го предизвикува Вардариште и ваквите палења се повторат, нема да останеме мирни, а ќе бидеме приморани и на потенцијално ново активирање на блокадите, велат од граѓанската иницијатива.