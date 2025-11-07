Конститутивна седница во Град Скопје: Верувам дека заедно, со визија, труд и одговорност, ќе изградиме модерен, чист и достоинствен град

Денес се одржа Конститутивната седница на Советот на Град Скопје, со новиот состав.

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски посочи дека денес стои пред почетокот на едно ново, убаво поглавје за нашиот град.

-Оваа прва конститутивна седница на Советот на Град Скопје е чин каде што испраќаме силна порака дека демократијата живее преку одговорноста, соработката и визијата за подобро Скопје. Овој Совет, избран со доверба од граѓаните, има историска задача да го насочи Скопје кон стабилен, функционален и одржлив развој. Да покаже дека кога политиката ќе ги стави интересите на граѓаните пред сè, резултатите се видливи, конкретни и трајни. Нема време за експериментирање, туку за работа. Работа веднаш, рече тој.

Посочи дека неговата цел е да создаде град кој ќе биде пример за чистота, ред, транспарентност и современ урбан развој.

-Град во кој граѓаните ќе се чувствуваат безбедно, гордо и рамноправно. Скопје е срцето на Македонија. Ова е град со историја, традиција, култура и младост. Нашата мисија е да ја зајакнеме оваа енергија, да го направиме Скопје место каде што младите ќе останат, каде што семејствата ќе се развиваат, а сите граѓани ќе живеат достоинствено. Во наредниот период ќе се фокусираме на неколку клучни приоритети: Да обезбедиме ефикасен јавен превоз, но и да го модернизираме, кој ќе ги поврзува сите делови на градот. Ќе вложуваме во нови автобуси, подобрување на сообраќајната сигнализација и безбедноста на улиците. Завршува времето кога Скопје беше град на депонијата. Уште вчера, од првиот ден од преземањето на функцијата градоначалник ја започнавме генералката за чистење на градот. И тоа нема да биде само 72 часовна акција – тоа ќе продолжи во континуитет, секој ден. И ова што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака – сѐ се може. Тоа, всушност е наша обврска, за тоа граѓаните нѐ плаќаат. Чистиот воздух, почитувани, многу зелени површини и решенија за отпадот се темелите на еден здрав град. Скопје мора да стане лидер во еколошките политики, со конкретни и видливи резултати.

Нема да дозволам урбанизацијата да биде хаотична, туку планирана и во интерес на граѓаните. Тоа го покажав во Кисела Вода, а така ќе биде и во градот Скопје. Ќе се залагаме за рамнотежа меѓу развојот и заштитата на јавниот простор, рече тој.

Градоначалникот истакна дека младите се двигател на секоја заедница.