Ѓорѓиевски: Една година без нашите ангели, сè уште е тешко да се поверува дека ни се случи ваква трагедија

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, упати сочувство до семејствата на загинатите во дискотеката „Пулс“ во Кочани велејќи дека и по една година, сè уште е тешко да се поверува дека се случила ваква трагедија.

Некои празнини времето никогаш не успева да ги пополни. Некои рани, колку и да минуваат денови, месеци или години, засекогаш остануваат во срцето на еден народ. Денес се навршува една година од најцрниот ден во поновата историја на Македонија. Една година без нашите ангели. И колку и да поминува времето, сè уште е тешко да се поверува дека ни се случи ваква трагедија. Не требаше да се случи. Не смееше да се случи. Болката не е само на семејствата. Во сите нас е. 63 неостварени соништа, љубови, иднини. 63 семејства, кои засекогаш останаа завиени во црно“, напиша градоначалникот на својата фејсбук-страница.

Тој додаде дека ова е огромна рана, празнина што засекогаш ќе остане во колективната меморија на народот.

И знам дека не постојат зборови доволно силни да ја ублажат болката на оние што во таа кобна ноќ ги изгубија своите најмили. Зашто најтешко е сознанието дека оној за кого си дал сè, кого си го сакал најмногу на светот, повеќе го нема. Кочани не смее да биде само сеќавање на трагедија. Кочани мора да биде предупредување. Потсетник дека како општество мораме да се обединиме, да бидеме посолидарни, поодговорни и похрабри за никогаш повеќе да не дозволиме ваква болка повторно да ја снајде Македонија“, порача Ѓорѓиевски.

Тој упати искрено и длабоко сочувство до семејствата на загинатите додавајќи оти нивната болка ја чувствува и ја споделува како татко, како сопруг и како човек, кој денес тагува заедно со целата држава.