Петрушевски: Очекувам убедливата победа на ВМРО-ДПМНЕ уште посилно да се рефлектира во вториот круг 

Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски, гостуваше во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија, каде што најнапред зборуваше за очекувањата од вториот круг од градоначалничката трка за локалните избори 2025 година, пришто посочи дека очекува голема, убедлива победа на кандидатите за градоначалници на ВМРО- ДПМНЕ, односно како што кажа тој можеби најуверлива победа на локални избори на една политичка партија, се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ, што МИА го пренесуав интегрално.

Очекуваме она коешто се случи во првиот круг, а тоа е една убедлива, голема победа на кандидатите на ВМРО- ДПМНЕ, уште посилно да се рефлектира во вториот круг. Генерално онаму кадешто сме во вториот круг сме победници на прво место, со огромна разлика во гласови којашто во најголемиот дел од општини е реално ненадоместлива со било какви калкулации. Меѓутоа ние сме активни на терен, активни помеѓу граѓаните ја пренесуваме нашата визија, нашата идеја за општините, оној прием којшто го добиваме од страна на граѓаните е уште поголем, со поголема енергија, така што очекувам да ја финишираме оваа изборна трка со уште една уверлива можеби и најуверлива победа на локални избори на една политичка партија“, вели Петрушевски.

Пратеникот ги искажа и своите очекувања од вториот круг за градоначалничката трка за градот Скопје и истакна дека очекува уверлива победа на кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски за Град Скопје, бидејќи разликата во гласови е огромна и истата е во полза на Ѓорѓиевски.

Таа разлика, таа уверлива победа, па и таа енергија или бран од првиот круг ќе се пренесе сега и во вториот круг и јас очекувам солиден раст на гласовите на Орце Ѓорѓиевски во вториот круг, прашањето е само колкава ќе биде изразена таа победа и колкави ќе бидат потоа очекувањата на граѓаните, и тука мораме да испорачаме како што сме испорачувале во минатото во оние други општини кадешто имавме свои градоначалници коишто повторно го добија својот мандат. Се надевам дека Орце ќе има една низа на мандати, а тоа ќе значи една низа на реализирани проекти за скопјани што ќе им го подобри животот“, рече Петрушевски.

Тој посочи зошто Ѓорѓиевски е вистинскиот избор за скопјани и ја искажа својата увереност дека со доаѓањето на Ѓорѓиевски на градоначалничката позиција на градот Скопје, скопјани ќе ја почувствуваат разликата од неговото управување со градот, уште во првиот месец, споредбено со она што беше до сега.