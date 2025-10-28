 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Португалија ќе ги заостри условите за добивање на државјанство

Свет

28.10.2025

Десничарската влада на Португалија, која нема апсолутно мнозинство во Парламентот, постигна договор со ултрадесничарската партија за усвојување измени на Законот за натурализација на странците.

Ќе имаме нов закон за државјанство, што значително ќе го зголеми времето потребно за имигрантите да добијат португалско државјанство, изјави лидерот на парламентарната група на Социјалдемократската партија, Луза Уго Соареш.

Португалија сега се приклучува на групата европски земји, каде што стекнувањето државјанство ќе биде потешко, наведе претседател на популистичката партија Доста е!, Андре Вентура, додавајќи оти договорот е постигнат по месеци преговори, благодарение на „отстапките од двете страни“.

Во Португалија до крајот на 2024 година живееја над 1,5 милиони имигранти, што претставува околу 15 проценти од вкупното население и речиси четирипати повеќе во споредба со 2017 година. 

