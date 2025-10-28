Португалија ќе ги заостри условите за добивање на државјанство

-luis-feliciano-on-unsplash

Десничарската влада на Португалија, која нема апсолутно мнозинство во Парламентот, постигна договор со ултрадесничарската партија за усвојување измени на Законот за натурализација на странците.

Ќе имаме нов закон за државјанство, што значително ќе го зголеми времето потребно за имигрантите да добијат португалско државјанство, изјави лидерот на парламентарната група на Социјалдемократската партија, Луза Уго Соареш.

Португалија сега се приклучува на групата европски земји, каде што стекнувањето државјанство ќе биде потешко, наведе претседател на популистичката партија Доста е!, Андре Вентура, додавајќи оти договорот е постигнат по месеци преговори, благодарение на „отстапките од двете страни“.

Во Португалија до крајот на 2024 година живееја над 1,5 милиони имигранти, што претставува околу 15 проценти од вкупното население и речиси четирипати повеќе во споредба со 2017 година.