 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Калинскаја ужива откако раскина со Синер

Спорт шоу

28.10.2025

Италијанскиот тенисер Јаник Синер ја освои својата 22-ра титула во кариерата во неделата, победувајќи го Александар Зверев со 2-1 (3:6, 6:3, 7:5). Тоа беше негова втора титула во главниот град на Австрија и со тоа се приближи до Карлос Алкараз, тенисерот број еден во светот.

По натпреварот, Италијанецот во изјава потврди дека е во врска со Лаила Хасановиќ, данска манекенка по потекло од Босна и Херцеговина, која претходно излегуваше со Мик Шумахер, синот на легендарниот Михаел.
Во исто време, на другата страна од светот во Хонг Конг, неодамнешната девојка на Јаник Синер, тенисерката Ана Калинскаја, ја одбележа забавата организирана за играчите кои учествуваат на едно од последните натпревари во годината пред Финалниот Мастерс за жени, кој е на програмата од викендот.

Поврзани вести

Фудбал  | 28.10.2025
Прва победа на Вардар над Шкендија по седум години
Фудбал  | 28.10.2025
ВАР не погрешил при пеналот за Вардар и офсајдот на Шкендија
Македонија  | 27.10.2025
Мицкоски: Ако го слушате разумот ќе препознаете дека таму извира бројот 9
﻿