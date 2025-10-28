Калинскаја ужива откако раскина со Синер

Италијанскиот тенисер Јаник Синер ја освои својата 22-ра титула во кариерата во неделата, победувајќи го Александар Зверев со 2-1 (3:6, 6:3, 7:5). Тоа беше негова втора титула во главниот град на Австрија и со тоа се приближи до Карлос Алкараз, тенисерот број еден во светот.

По натпреварот, Италијанецот во изјава потврди дека е во врска со Лаила Хасановиќ, данска манекенка по потекло од Босна и Херцеговина, која претходно излегуваше со Мик Шумахер, синот на легендарниот Михаел.

Во исто време, на другата страна од светот во Хонг Конг, неодамнешната девојка на Јаник Синер, тенисерката Ана Калинскаја, ја одбележа забавата организирана за играчите кои учествуваат на едно од последните натпревари во годината пред Финалниот Мастерс за жени, кој е на програмата од викендот.