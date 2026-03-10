Петковска: Измените во Кривичниот законик се во насока на подобра заштита на ранливите групи

Фото: ВМРО-ДПМНЕ

„Законите се солидни како што кажав, меѓутоа законот е делотворен онолку колку што е делотворна неговата имплементација. Во таа насока потребна е институционална координација, синхронизирано делување на сите институции коишто се засегнати, до кои се адресираат пријавите, правилна и навремена проценка на ризик“, истакна Лидија Петковска, пратеник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ во гостување во емисијата „Директно“ на Телма телевизија.

Петковска нагласи дека измените на КЗ се токму во насока на подобра заштита на ранливите групи. Таа исто така додаде дека и мисијата на ОБСЕ изразила пофалба за Националната стратегија 2026-2033 година, потенцирајќи дека ќе се продолжи со работа интензивно и во периодот што следува.