 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Вадефул морал да се засолни во бункер при ненајавената посета на Израел

Свет

10.03.2026

Фото: Facebook/Johann Wadephul

Германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, денеска бил принуден накратко да побара засолниште во бункер на аеродромот „Бен Гурион“ во Тел Авив, додека заминувал од ненајавената посета на Израел.

Вадефул, кој е првиот европски министер за надворешни работи што отпатува за Израел откако почна војната со Иран на 28 февруари, се сретна со својот израелски колега Гидеон Сар на разговори во Ерусалим, пренесе ДПА.

Откако се качил во воениот авион за да замине од Тел Авив, се огласиле сирени поради нов ирански напад врз Израел. Министерот и другите функционери што биле со него биле принудени да го напуштат авионот и да се упатат кон бункер.

По престанокот на опасноста, Вадефул рекол: „Овде сè е во ред!“ и покажал со палецот нагоре.

Новинскиот портал „ynet“ јави дека градот Беит Шемеш бил погоден од остатоци од ракети, неколку часа откако Вадефул и Сар го посетија овој град западно од Ерусалим, каде девет лица загинаа, а 50 беа повредени во ирански ракетен напад на 1 март.

Вкупно, во Израел има 13 смртни случаи како резултат на иранските напади откако почна војната со американско-израелската офанзива од големи размери против Иран.

Посетата на Вадефул следуваше по разговорите со неговиот кипарски колега Константинос Комбос во Никозија претходно денеска.

Поврзани вести

Фудбал  | 10.03.2026
Поранешен фудбалер на Работнички поради војната на Блискиот Исток се врати во Сплит
Свет  | 09.03.2026
Втора во турскиот воздушен простор, НАТО сруши иранска балистичка ракета
Свет  | 04.03.2026
Иран се заканува дека ќе ги нападне израелските амбасади низ целиот свет ако биде нападната мисијата во Либан
﻿