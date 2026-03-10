 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Се реконструира и доградува мостот на Маркова Река во општина Аеродром

Скопје

10.03.2026

Фото: Фејсбук на Влада

Во општина Аеродром започна реконструкцијата и доградбата на мостот на Маркова Река, што ги поврзува населбите Горно и Долно Лисиче. Проектот има за цел да обезбеди побезбеден и современ инфраструктурен објект, што ќе ја олесни секојдневната мобилност на жителите и ќе ги намали ризиците при сообраќај, се наведува објавата на Владата на Фејсбук.

– Зафатот опфаќа реконструкција на постоечкиот мост, доградба и унапредување на носивоста, подобрување на пристапите и системот за одводнување. Инвестицијата изнесува 12.066.494 денари, обезбедени од Владата преку Министерството за транспорт и врски, се појаснува во објавата.

Со реализацијата на овој проект, како што се истакнува, се создава современа и сигурна инфраструктура што ќе ги поврзе Горно и Долно Лисиче, овозможувајќи побрзо и побезбедно движење за сите жители. 

Поврзани вести

Скопје  | 04.03.2026
Невработени, социјално загрозени и пензионери од Аеродром ќе можат да бидат ангажирани за вршење јавни работи
Скопје  | 18.11.2025
Младите до 35 години во скопската Општина Аеродром се целосно ослободени од комуналии за градење куќа
Скопје  | 29.10.2025
Во Општина Аеродром ќе се гради уште една сала
﻿