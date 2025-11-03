 Skip to main content
03.11.2025
Мисајловски: ВМРО-ДПМНЕ е апсолутен победник на овие локални избори со освоени 54 општини и Градот Скопје

Македонија

03.11.2025

Потпретседател на ВМРО-ДПМНЕ и министер за одбрана, Владо Мисајловски одржа прес конференција.

Македонија е обоена во црвено од Кочани до Кичево, од Брвеница до Валандово. Граѓаните го направја вистинскиот избор, со освоени 54 општини и Градот Скопје. ВМРО-ДПМНЕ е апсолутен победник на овие локални избори, рече Мисајловски.

Тој истакна дека владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна со вкупно освоени 66 општини од вклупно 81.

Оваа победа е голема одговорност и обврска за работа и испорачување на резултати, рече Мисајловски.

