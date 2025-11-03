 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Собранието треба да констатира престанок на мандатите на пратениците Мицевски, Стаменкоска Трајкоска и Проданоски

Македонија

03.11.2025

До Собранието се доставени известувања за престанок на мандатите на Јане Мицевски, Бети Стаменкоска Трајкоска и Дејан Проданоски од функцијата пратеник.  Известувањата следуваат по изборот на тројцата пратеници на ВМРО-ДПМНЕ за градоначалници, Мицевски на општина Сопиште, Стаменковска Трајкоска на Кисела Вода и Проданоски на Прилеп, на Локалните избори, што се одржаа, на 19 октомври и 2 ноември.

Се очекува на денешната седница на Собранието, прва по вчерашниот втор круг од локалните избори, да биде констатиран престанок на нивниот пратенички мандат. Пред пратениците на седницата треба да се обрати претседателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа Теодорос Русопулос.  

На местата на Стаменковска-Трајковска и Мицевски пратеници треба да бидат следните на листата во Изборната единица 1, додека на местото на Продановски од Изборната единица 4.

Поврзани вести

Македонија  | 03.11.2025
На избирачкото место во Раовиќ, во Општина Сарај никој не излегол да гласа
Македонија  | 03.11.2025
Грчки медиуми: Победа на владејачката ВМРО-ДПМНЕ и во вториот круг од локалните избори
Македонија  | 03.11.2025
Александар Стојкоски го доби уверението за втор мандат како градоначалник на Општина Ѓорче Петров
﻿