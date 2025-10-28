 Skip to main content
28.10.2025
Вторник, 28 октомври 2025
Македонија  | 28.10.2025
Јовановски: Со заокружување на бројот 9, Кичево ќе добие градоначалник кој ќе се жртвува за својот град 
Македонија  | 28.10.2025
Сајкоски: Масовно излезете и гласајте за Александар Јовановски, за развој и напредок на Кичево
Македонија  | 28.10.2025
Мицкоски: Без разлика на етничката, верската и политичката припадност, на 2 ноември да се обединиме во Кичево за вредностите кои ги застапува Александар
