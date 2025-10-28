Skip to main content
28.10.2025
Најнови вести
Вторник, 28 октомври 2025
Македонски
Македонски
English
Неделник
Архива
11.2012-12.2018
10.2018-11.2023
11.2023-11.2024
Најнови вести
Вести
Македонија
Економија
Култура
Хроника
Скопје
Балкан
Свет
Интервјуа
Колумни
Спорт
Фудбал
Ракомет
Кошарка
Останати спортови
Спорт шоу
Сцена
Филм
Музика
Естрада
Живот
Астро
Калеидоскоп
Здравје
Кујнски тефтер
Мода и убавина
Семејство
Кариера
Психологија
Патувања
Технологија
Сервиси
5 минути со Чавез
Барај
Мини-Митинг на ВМРО-ДПМНЕ во Општина Кичево
Македонија
28.10.2025
Поврзани вести
Македонија
|
28.10.2025
Јовановски: Со заокружување на бројот 9, Кичево ќе добие градоначалник кој ќе се жртвува за својот град
Македонија
|
28.10.2025
Сајкоски: Масовно излезете и гласајте за Александар Јовановски, за развој и напредок на Кичево
Македонија
|
28.10.2025
Мицкоски: Без разлика на етничката, верската и политичката припадност, на 2 ноември да се обединиме во Кичево за вредностите кои ги застапува Александар
Најнови вести
Скопје
|
Мециновиќ: Вториот круг ќе охрабри многу граѓани да излезат и да гласаат
28.10.2025
Свет
|
Германија добила уверување од САД дека ќе биде изземена од санкциите за руската нафта
28.10.2025
Македонија
|
Јовановски: Со заокружување на бројот 9, Кичево ќе добие градоначалник кој ќе се жртвува за својот град
28.10.2025
Фудбал
|
Борче Христов нов тренер на Тиквеш
28.10.2025
Македонија
|
Сајкоски: Масовно излезете и гласајте за Александар Јовановски, за развој и напредок на Кичево
28.10.2025
Македонија
|
Мицкоски: Без разлика на етничката, верската и политичката припадност, на 2 ноември да се обединиме во Кичево за вредностите кои ги застапува Александар
28.10.2025
Свет
|
Лавров: Русија нема да дозволи Евроазија да стане „феуд на НАТО“
28.10.2025
Балкан
|
Во Словенија поставен споменик за мигрантите загинати на Балканската рута, а се погребани во неименувани гробови
28.10.2025
Свет
|
Русија распоредува резервисти за заштита на стратешки објекти од напади на украински дронови
28.10.2025
Економија
|
Со Предлог буџетот за 2026 година забрзување на економскиот раст, дури 40,5 милијарди за капитални инвестиции
28.10.2025
Македонија
|
Мицкоски и Јовановски на средби со граѓаните на Кичево
28.10.2025
Хроника
|
Дојави за наводно поставени бомби во повеќе основни училишта во Куманово
28.10.2025
Балкан
|
По земјотресот со јачина од 6,1 степен, почувствувани повеќе од 100 последователни потреси во Турција
28.10.2025
Македонија
|
МАПАС на Интердисциплинарната студентска конференција во Охрид: Знаењето е најдобра инвестиција
28.10.2025
Македонија
|
Мини-Митинг на ВМРО-ДПМНЕ во Општина Кичево
28.10.2025
Економија
|
УЈП: Истече рокот за поднесување и плаќање на ДДВ обврските за третиот квартал
28.10.2025
Економија
|
Најголемиот предизвик за следната година е сервисирањето или враќањето на обврзницата од 700 милиони евра
28.10.2025
Свет
|
„Берлинер Цајтунг“: Украинските војници масовно дезертираат од вооружените сили
28.10.2025
Економија
|
Зголемување на пензиите се очекува и следната година
28.10.2025
Балкан
|
Прикажани најновите воени системи: Парада во Солун по повод националниот празник на Грција
28.10.2025