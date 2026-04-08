Мицкоски: Велигден нè потсетува дека преку сплотеноста и човечноста можеме да ги надминеме предизвиците и да изградиме подобра иднина за нашата држава

Велигденски ручек во организација на премиерот Христијан Мицкоски се одржа денеска во хотелот Хилтон, на кој меѓу другите присуствуваа претседателката Гордана Сиљановска Давкова, поглаварот на МПЦ-ОА, архиепископот Стефан, поглаварот на ИВЗ, Шаќир Фетаи, министри во Владата, пратеници, градоначалници, претставници на медиумите.

Денес, во духот на големиот христијански празник Велигден, организирав свечен Велигденски ручек, исполнет со топлина, заедништво и почит кон традицијата. Овој значаен настан ги обедини претставниците на институциите и општествениот живот во едно заедничко славење на вредностите што Велигден ги носи – надежта, љубовта, простувањето и новиот почеток. Во атмосфера на меѓусебно разбирање и почит, се испрати силна порака за единство, солидарност и заедничка грижа за доброто на сите, објави Мицкоски на Фејсбук.

Премиерот истакна дека Велигден нè потсетува дека токму преку сплотеноста и човечноста можеме да ги надминеме сите предизвици и да изградиме подобра иднина за нашата држава.

Со оваа свеченост, уште еднаш се потврди определбата за негување на традицијата и зајакнување на заедничките вредности што нè поврзуваат како народ, нагласи Мицкоски.

Имав задоволство, на покана на премиерот, Христијан Мицкоски, да учествувам на традиционалниот ручек по повод празникот Велигден. Овој конструктивен настан беше можност за зајакнување на институционалната соработка, во духот на меѓусебното почитување и вредностите што нè обединуваат. Посакав овој празник да донесе мир, здравје и разбирање за сите граѓани, истакна Гаши.

Денес, на Велика Среда, во пресрет на најсветлиот христијански празник и радосната вест за Христовото Воскресение, присуствувавме на Велигденски ручек во организација на Премиерот на Република Македонија, Христијан Мицкоски. Во духот на празникот, овој настан со заедничка посна трпеза, беше симбол на заедништво, почит и христијанските вредности кои нѐ обединуваат како народ. Во пријатна и достоинствена атмосфера, се споделија мисли за верата, надежта и солидарноста, како темели врз кои ја градиме нашата заедничка иднина, истакна Ѓорѓиевски на Фејсбук.

Градоначалникот со проака овие празнични денови да донесат мир во душата, љубов во срцата и сила за нови добри дела.

-Христовото Воскресение нека биде потсетник дека светлината секогаш победува, истакна тој.