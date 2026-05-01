Мицкоски: Со дел од синдикатите што денеска протестираат, заеднички постигнувавме договори за поголеми права за вработените и повисоки плати

Дел од синдикатите што денеска протестираат беа со мене на прес-конференции кога заеднички постигнувавме договори за поголеми права за вработените и повисоки плати, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Тој го класифицира денешниот протест во групата, како што рече, традиционални првомајски протести кои синдикатите треба да ги прават.

Ова нивно протестирање денеска го класифицирам во групата традиционални првомајски протести кои, впрочем и синдикатите треба да ги прават. Право на секој граѓанин е да протестира и да се бори за поголеми права. Ние сме демократска држава, ова е демократска Влада, така што ние тоа право го почитуваме – истакна премиерот, одговорајќи на новинарски прашања по поставувањето камен-темелник на катна гаража позади Градскиот пазар во Охрид.

Мицкоски, кој е во посета на Општина Охрид, ќе изврши увид на градежните активности на плоштадот „Кај Чинарот“, како и увид на проектот за пумпната станица „Метропол“. Тој е придружуван од вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски.