 Skip to main content
13.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 13 мај 2026
Неделник

Мицкоски се надева дека и СДСМ ќе ги поддржи измените на Изборниот законик

Македонија

13.05.2026

Осврнувајќи се на Изборниот законик, премиерот Мицкоски истакна дека работните групи работат и оти тие се составени од сите политички партии мунус СДСМ и коалицијата што ја предводи.

– Знаете дека Изборниот законик е еден од оние закони во кој е можен филибастеринг, така што кога тој ќе влезе во Собранието, СДСМ, доколку одлучи да не го гласа, може и да направи филибастеринг и да го спречи носењето. Тој е еден од седумте или осум закони во согласност со новиот Деловник, каде што сè уште е возможен филибастеринг – рече премиерот.

Нагласи дека тие како Влада ќе го подготват и достават до Собранието.

– Ќе постои консензус на сите политички партии минус СДСМ. Подготвени сме и со нив да постигнеме консензус кога ќе се вклучат на овие преговори. Доколку постои волја, има и начин да се заврши процедурата пред крајот на јуни – потенцира премиерот Мицкоски.

Поврзани вести

Македонија  | 29.04.2026
Нов Изборен законик може да се донесе и без СДСМ
Македонија  | 28.04.2026
СДСМ останува во Собрaние, пратеничката група ја напушта работната група за Изборниот законик
Македонија  | 24.01.2026
Филков: Се уште немаме номинации од Собрание за работната група за Изборниот законик