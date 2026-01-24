 Skip to main content
Сабота, 24 јануари 2026
Филков: Се уште немаме номинации од Собрание за работната група за Изборниот законик

Македонија

24.01.2026

Министерот за правда Игор Филков одговарајќи на новинарско прашање за Изборниот законик рече дека до Министерството за правда сеуште не се пристигнати номинации за формирање на работна група .

„ Испратени се 2 дописи до Собранието. Едниот е на 31 декември 2025 година а другиот на 20 јануари. Oчекуваме Собранието да одговори на нашиот допис со  кој бараме да се номинираат по двајца претставници на парламентарните партии и независните  пратеници по што ќе формираме работна група која ќе пристапи кон подготовка на Изборниот законик” потенцира министерот Филков.

Изборниот законик, нагласи Филков е законско решение кое од моментот на неговото донесување заклучно со овие избори има претрпено околу 40-на измени кои заради нивниот парцијален пристап создаваат неконзистентност на целиот закон.

За негово носење потребен е политички консензус од сите партии.

