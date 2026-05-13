 Млад возач без дозвола направи хаос на улица во Св.Николе – жена заврши со тешки повреди

Хроника

13.05.2026

Тежок сообраќаен инцидент го вознемири Свети Николе, откако млада личност без дозвола предизвикала несреќа со сериозни последици.

Настанот се случил на 12 мај околу пладне на улицата „Кочо Рацин“, кога мопед управуван од 18-годишник удрил во 69-годишна жена. Ударот бил силен, а повредената веднаш била пренесена во болница. Лекарите во Клиничката болница во Штип констатирале тешки телесни повреди, по што таа останала на понатамошно лекување.

По несреќата, полицијата извршила увид на местото и брзо утврдила сериозен прекршок – младиот возач воопшто немал дозвола за управување со мопед. Поради тоа, тој бил веднаш лишен од слобода и задржан во полициска станица.

Надлежните работат на целосно расчистување на случајот, а по неговото документирање ќе биде поднесена соодветна пријава против возачот.

Инцидентот повторно го отвора прашањето за безбедноста во сообраќајот и одговорноста на младите учесници на патиштата.

