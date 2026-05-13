Среда, 13 мај 2026
Мицкоска: Инспектори од АХВ потврдија дека заловеното животно е волк, а не куче

Инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство потврдија дека заловеното животно во наслебата Козле е волк, а не куче – изјави вработената во скопската Зоолошка градина Тина Мицкоска, која синоќа го забележала животното на улица во Козле.

„Од секое негово движење, и сите карактеристики  во изгледот  јасно е дека станува збор за волк. Сега за сега останува во карантин, со АХВ ќе се направи проверка дали има микрочип, зашто тие се сомневаат дека можеби е украдено од некоја друга држава, дали можеби е донесено од некоја друга зоолошка, но додека не го утврдиме тоа не можеме да знаеме дали е микорчипирано или не и ќе биде под постојан надзор.

Таа вели дека повеќе луѓе потврдиле дека станува збор за волк, меѓу кои и директорот на Лајка Војислав Димитровски, иснпектори од АХВ кои го потврдија, вработени и колеги од други зоолошки.

Синоќа, по пријава на граѓани во населбата Козле беше заловен волк, кој според надлежните бил питом и мирен и најверојатно бил чуван во домашни услови. Тој имал и ременче. Сместен е во Зоолошката градина во Скопје.

