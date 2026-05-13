 Skip to main content
13.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 13 мај 2026
Неделник

АХВ: Официјален ветеринар потврди дека заловеното животно е волк

Скопје

13.05.2026

Официјален ветеринар на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) доцна попладнево спроведе вонреден надзор во скопската зоолошка градина каде вчера вечер беше згрижено диво животно заловено во скопската населба Козле.

-Врз основа на искуство во работата со диви животни и спроведениот стручен преглед на физичката градба на заловеното животно и неговото однесување, како и на проверка на други важни факти за утврдување на неговиот вид, од страна на официјалниот ветеринар потврдено е дека станува збор за диво животно од видот волк, информираат од АХВ.

Дополнително, ќе се утврдува и тековниот здравствен статус на заловеното диво животно и ќе се решава за натамошните постапки во врска со него

Поврзани вести

Скопје  | 13.05.2026
Мицкоска: Инспектори од АХВ потврдија дека заловеното животно е волк, а не куче
Скопје  | 13.05.2026
АХВ: Не сме дале изјава дека вчера заловеното животно во Козле е куче, а не волк
Скопје  | 13.05.2026
АХВ денеска ќе утврди дали е куче или волк заловеното животно во Козле и неговата здравствена состојба