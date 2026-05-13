Обвинителството презентира видеа за настапите на ДНК и моментот на избувнување на пожарот во „Пулс“

Обвинителот Дарко Јакимовски на денешното рочиште продолжи со презентирање електронски докази и видеа поврзани со настапите на музичката група ДНК, како и снимки од критичната вечер кога избувна пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани.

Тој појасни дека доказите се прибавени од социјални мрежи, медиумски објави и од видеа снимени од присутни лица. Според Обвинителството, материјалите се релевантни за утврдување на начинот на сценски настап на групата, користењето пиротехника и моментите непосредно пред и по избувнувањето на пожарот.

Јакимовски истакна дека видеата покажуваат дека групата имала јасно дефиниран сценски распоред, кој се повторувал на повеќе настапи, а пиротехничките средства биле користени и во затворени простори. Особено внимание беше посветено на движењето на починатиот член на групата, Мартин Атанасов-Буци.

Обвинителот продолжи со прикажување видеа од самата критична вечер, на кои се гледа моментот на активирање на огнометот и почетокот на пожарот. На некои од снимките се гледа и излезот од дискотеката од надворешната страна, каде што голем број луѓе се обидуваат да излезат преку една единствена врата.

Јакимовски потенцира и на моментите кога се активирале прскалките, како и на точната локација, на која, според видеата, почнал пожарот.

Извор: МИА