Официјално: Лино Червар на клупата на Еурофарм Пелистер

Сега и и официјалн стариот лисец’ Лино Червар е нов тренер на Рк Е.Пелистер!75 годишниот хрватски стратег, во Битола доаѓа со богата биографија и име што значи авторитет, дисциплина и победнички менталитет. Во својата кариера остави силен траг и беше главниот столб на Металург, додека пак со Хрватска освои олимписко злато.

Според неофицијални информации, Лино со себе во Битола ги носи и Филип Миркуловски како и Вугринец, но каква улога ќе имаат тие, за сега не е познато. Договорот наводно ќе биде потпишан на 2 години.