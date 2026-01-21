Лино Червар го пофали Лазаров дека ја прочитал неговата книга

Поранешниот тренер на Металург Лино Червар го пофали Кирил Лазаров дека добро ја прочитал неговата книга (Ракомет – патот до врвот и тајните на успехот)

– Иднината на ракометот треба да биде со креативно и проактивно размислување, а тоа го видовме во Македонија на Кирил Лазаров. Мојта книга е добро прочитана од Лазаров. Тој заедно со врвен играч како Кузмановски кој израсна кај мене во Металург, и заедно со нова и поинаква одбрана ја држеше Португалија на раб на елиминација. Македонија играше проактивно во одбрана, играше одбрана каква што никој не играл досега, а тоа е одбраната за која пишувам во мојата книга.