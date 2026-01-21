 Skip to main content
Лино Червар го пофали Лазаров дека ја прочитал неговата книга

Ракомет

21.01.2026

Поранешниот тренер на Металург Лино Червар го пофали Кирил Лазаров дека добро ја прочитал неговата книга (Ракомет – патот до врвот и тајните на успехот)

– Иднината на ракометот треба да биде со креативно и проактивно размислување, а тоа го видовме во Македонија на Кирил Лазаров. Мојта книга е добро прочитана од Лазаров. Тој заедно со врвен играч како Кузмановски кој израсна кај мене во Металург, и заедно со нова и поинаква одбрана ја држеше Португалија на раб на елиминација. Македонија играше проактивно во одбрана, играше одбрана каква што никој не играл досега, а тоа е одбраната за која пишувам во мојата книга.

