Протести во повеќе бугарски градови за смена на генералниот обвинител

Пред судот во Софија, но и во Варна, во Бургас и во Пловдив граѓаните протестираат и бараат оставка од вршителот на должност генерален обвинител Борислав Сарафов.

Протестите насловени „Операција: Безвреден“ се организирани од иницијативата Правда за сите, а им се приклучија и групата Студенти против мафијата.

Демонстрантите тврдат дека Сарафов ја узурпира функцијата генерален обвинител најмалку половина година со помош на Колеџот на обвинители на Врховниот судски совет и одлучува кој ќе биде обвинет, а кој ќе биде гонет. Според нив, тој го блокира целиот судски систем.

Адвокатот Емил Георгиев од Правда за сите потсети дека Уставниот суд одбива да ги разгледа мислењата на Сарафов за уставните случаи, односно го смета за нелегитимен.

Демонстрантите во Софија ќе се упатат и кон Врховниот судски совет.