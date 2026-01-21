 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Протести во повеќе бугарски градови за смена на генералниот обвинител

Балкан

21.01.2026

Пред судот во Софија, но и во Варна, во Бургас и во Пловдив граѓаните протестираат и бараат оставка од вршителот на должност генерален обвинител Борислав Сарафов.

Протестите насловени „Операција: Безвреден“ се организирани од иницијативата Правда за сите, а им се приклучија и групата Студенти против мафијата.

Демонстрантите тврдат дека Сарафов ја узурпира функцијата генерален обвинител најмалку половина година со помош на Колеџот на обвинители на Врховниот судски совет и одлучува кој ќе биде обвинет, а кој ќе биде гонет. Според нив, тој го блокира целиот судски систем.

Адвокатот Емил Георгиев од Правда за сите потсети дека Уставниот суд одбива да ги разгледа мислењата на Сарафов за уставните случаи, односно го смета за нелегитимен.

Демонстрантите во Софија ќе се упатат и кон Врховниот судски совет. 

