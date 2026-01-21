Отворена војна во СДСМ: Шилегов обвинува за намерно уништување на партијата

Поранешниот градоначалник на Град Скопје и истакнат член на СДСМ, Петре Шилегов, остро го критикува актуелното партиско раководство, оценувајќи дека со своите политики свесно ја води партијата кон политички крах.

Во гостување на телевизија Телма, Шилегов изјави дека, според него, сегашното раководство спроведува процес на самоуништување на Социјалдемократскиот сојуз.

„Мислам дека актуелното раководство врши самоубиство на СДСМ. Ако сте раководство на СДСМ и ја уништувате сопствената партија, тоа е самоубиство на Социјалдемократскиот сојуз“, рече Шилегов.

Тој појасни дека ваквата изјава е поврзана со неговите претходни објави на социјалните мрежи, во кои укажува дека македонското законодавство препознава убиство од небрежност и убиство со умисла, но не и, како што посочи, „самоубиство со умисла“ – алудирајќи на свесните политички одлуки што, според него, ѝ нанесуваат штета на партијата.

Шилегов нагласи дека овие ставови директно му ги изнел и на актуелниот претседател на СДСМ, Венко Филипче, на повеќе долги средби.