Внатрешен бунт во СДСМ: Шилегов директно до Филипче – одговорноста е кај тебе

Поранешниот градоначалник на Град Скопје и истакнат член на СДСМ, Петре Шилегов, заедно со група партиски членови, доставил барање до претседателот на партијата Венко Филипче и актуелното раководство, во кое се бара преземање одговорност за изборниот дебакл на локалните избори.

Во гостување на телевизија Телма, Шилегов посочи дека, согласно Статутот на СДСМ, токму претседателот на партијата е тој што го има конечниот збор при изборот на кандидатите за градоначалници. Оттука, според него, е недозволиво одговорноста за лошите изборни резултати да се префрла врз сите други, додека највисокото раководство останува надвор од критиката.

Одговарајќи на прашањето што конкретно било побарано од Венко Филипче и дали станува збор за кадровски промени во раководството, Шилегов беше дециден: