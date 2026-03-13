Мицкоски: Немаат кредибилитет од СДСМ да зборуваат за минимална плата, кога тие беа власт станаа познати по корупцијата и криминалот

„Нашиот став е јасен и принципиелен од самиот почеток дека ние ќе го почитуваме законот таков каков што е. Законот мора да се почитува“, вели Христијан Мицкоски, претседател на Владата во вчерашното гостување во емисијата „Подиум“ на ТВ Ора 24.



Премиерот Мицкоски посочи дека согласно законот, минималната плата ќе се зголеми за нешто повеќе од 1.600 денари и истата ќе изнесува над 26.000 денари.





Во име на тоа, ова законско покачување на минималната плата за нешто над 1.600 денари не носи до минимална плата над 26.000 денари. И тоа ние веќе го донесовме како информација на Економско-социјалниот совет, потоа го поминавме како Информација на седница на Влада и Министерството за економија и труд ќе го објави на веб-страницата на самото министерство. Така што тој процес се заврши и ние велиме имаме принципиелен став и велиме кога ќе се договорат работодавачите со работниците, бидејќи тој е бипартитен дијалог тогаш ние како Влада, сето тоа ќе го поддржиме“, истакна тој.





Во однос на барањата на синдикатот, Мицкоски нагласи дека ниту опозицијата, а ниту синдикатот имаат кредибилитет да зборуваат, бидејќи како што рече СДСМ 7 години била на власт и единствено нешто што се слушало за нив е криминал, корупција и национално предавство, додека пак синдикатот излегол на прес-конференција со него и го фалел историскиот договор постигнат меѓу владата и синдикатот, а потоа го блокирале сообраќајот и протестираат.



