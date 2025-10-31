Мицкоски: Не дозволувајте омразата повторно да нè подели – вториот круг е победа на свеста, не само на бројките

„Да не дозволиме повторно да нè подели омразата. Да научиме дека различноста не е слабост, туку доказ дека сме живо општество,“ порача синоќа премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, на митингот во Скопје во рамките на кампањата за локалните избори.



Тој истакна дека првиот изборен круг покажал дека граѓаните можат да се обединат против поделбите и да изберат заедништво наместо конфронтација.



„Во првиот круг докажавме дека можеме да ѝ се спротивставиме на омразата и поделбите. Во градови каде што очекуваа да бидеме декор кој ќе изгуби, ние решивме да создадеме преку заедништво и план,“ рече Мицкоски.





Во своето обраќање тој подвлече дека довербата на народот е најголемата чест, но и најголемата одговорност.



„Нема повисока чест од тоа кога народот ти верува, и нема поголем срам од тоа да ја изневериш таа доверба. Затоа и кога победуваме, треба да останеме смирени. Вистинската победа не е денес – таа е утре, кога ќе видиме дали сме ја заслужиле повторно довербата,“ порача премиерот.



Мицкоски се повика и на зборовите на американскиот претседател Џон Кенеди:



„Не прашувај што може државата да направи за тебе; прашај што можеш ти да направиш за државата.“



Со тој дух, тој ги повика граѓаните да излезат на вториот изборен круг „мирно, достоинствено, со разум и со срце“.



„Направете го тоа што е во ваша моќ за Скопје, за општините, за Македонија. Со крената глава,“ рече Мицкоски.



Тој порача дека вистинската победа не се мери во бројки, туку во зрелост и свест.



„Да покажеме дека народот разбира. Не зборувам како политичар, туку како човек што верува дека оваа земја може да стане нормална. Како татко што сака децата да живеат овде, а не да прашуваат колку чини билет до Минхен, Чикаго или Мелбурн,“ рече тој.



Премиерот истакна дека државата не ја спасуваат слогани и бучни оратори, туку луѓе со чиста намера, план и дела.



„Не ја градат кампањи, туку работа, љубов и жртва. Ја градат луѓе – сите ние овде вечерва сме тие луѓе,“ додаде тој.



Мицкоски ја заврши својата порака со цитат од папата Јован Павле Втори:



„Иднината започнува денес, не утре. Ние ја започнавме нашата иднина – и нема назад.“



Во завршниот дел повика на единство и гордост при гласањето во вториот круг: