Ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи: Мицкоски објави дека се поништува одлуката за нов авион

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека Владата се откажува од набавка на нов авион по критиките од опозицијата, но нагласи дека лидерот на СДСМ Венко Филипче на средба му рекол дека за таа тема нема да ја критикува Владата, бидејќи утре ќе биде друга влада, а воздухопловот ќе се користи и за хуманитарни потреби.

Но, гледам дека не си стојат на зборот и ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи. Доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна – рече Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање.

Според него, владиниот авион е во возна состојба, а иницијативата за набавка на нов потекнала од лицата кои го управуваат леталото.

Тие се тие кои иницираа да се обидеме да обезбедиме средства за да набавиме нов воздухоплов – рече Мицкоски.

Премиерот објасни колку пати го користел владиниот авион и каде летал со него. Мицкоски рече дека го користел авионот четири пати.

Еднаш на покана на унгарскиот премиер Виктор Орбан, имав билатерална средба. Натаму патував со комерцијален лет до Виена, бидејќи еден од екипажот имаше приватни обврски, немаше можност да ме однесе до дестинацијата. За назад дојдоа, ме зедоа. Вториот пат бев на покана во Белград, тогаш отидов и се вратив. До Хрватска бев со комерцијален лет на Кроација ерлајнс до Сплит, на покана на хрватскиот претседател господинот Зоран Милановиќ. Имав работна вечера и мојот годишен одмор којшто требаше да трае три дена, го продолжив за еден ден да трае четири дена. И бидејќи го испуштив авионот повратно со комерцијален лет да се вратам во Скопје, а следниот ден имав неодложни обврски, владиниот воздухоплов дојде, ме зеде од аеродромот во Сплит и ме донесе во Скопје – рече Мицкоски.

Мицкоски рече дека летал со владиониот авион и до Тирана, а најави дека во јуни ќе оди со авионот еднодневно до Црна Гора.