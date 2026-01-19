 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Јовица Илиески-Кара го фати осветениот крст за Богојавление-Водици во Тетово

Македонија

19.01.2026

На годинешното празнување на Богојавление-Водици во соборниот тетовски храм Свети Кирил и Методиј во Тетово, осветениот крст во црковниот базен го фати 51-годишниот Јовица Илиески-Кара.

Празнувањето започна со литургија која ја отслужи митрополитот тетовско-гостиварски г.Јосиф заедно со свештениците на тетовското намесништво. Потоа во дворот од црквата го извршија и чинот на водосвет и положување на осветениот крст во црковниот базен.

-Прв пат скокам за крстот. Ете, Господ даде да го фатам јас. Им посакувам на сите многу здравје, среќа, бериќет. Многу сум возбуден, да сме живи и здрави сите, Господ здравје да дава во секој дом, секое семејство во цел свет, изјави Јовица Илиески-Кара.

По осветениот крст скокаа и 51 годишниот Живко Антовски-Овца и 45 годишниот Петко Тасевски. 

