Во Дебар по крстот скокаа три дечиња, најсреќен Дамјан Стефановски

Во Дебар денеска најсреќен беше Дамјан Стефановски, ученик во петто одделение во дебарската деветтолетка „Пенестија“, кој го фати светиот крст положен во водата на базенот, што се наоѓа во дворот на црквата „Света Петка“ каде се наоѓа и седиштето на дебарската парохија.

По светиот крст заедно со Дамјан скокнаа и Теофан Ангеловски и Антониј Тодоровски, но среќата му се насмевна на Дамјан кому радоста му се читаше на насмеаното детско лице.

-Бог се јави. Многу сум радосен. Посакувам здравје и среќа за сите, рече малиот Дамјан.

Него освен годинашните кумови, Лилјана и Роберт Михајловски, соодветно го даруваа и верниците. Кумството за до година го презеде семејството на Теофан Ангеловски од Дебар.

Пред положувањето на светиот крст, намесникот на дебарската парохија Миле Ангеловски отслужи света златоустова литургија на која присуствуваа и дебрани, кои денес живеат во други градови во земјава, кои си го честитаа празникот со желби и молби до Бога за здравје и благосостојба.

Големиот христијански празник Богојавление-Водици се одбележува и во населените места во поширокиот дебарски регион, каде по повод Водици дојдени се поранешни жители и нивните потомци и ги заживеаја селата. Посебно по празнувањето се препознатливи селата Битуше, како и Горенци, Гари и Долно Мелничани.