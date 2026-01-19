 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Најмалку 11 луѓе загинаа во пожар во трговски центар во Пакистан

19.01.2026

Фото: Принтскрин

Најмалку 11 луѓе загинаа синоќа во пожар што избувна во трговски центар во пакистанскиот град Карачи. Околу 60 луѓе се водат како исчезнати во огнот што го зафати објектот со повеќе катови.

Противпожарната служба соопшти дека гаснењето на огнот во трговскиот центар, со повеќе од 1.200 продавници, било отежнато поради густиот чад. 

Синоќа се урнаа поголеми делови од трговскиот центар, а останатата конструкција е нестабилна. Пожарот избувнал на приземје и за кратко време огнот го зафатил целиот објект. 

